Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bu akşam iletişim oyunu sonrasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? 23 Mart Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ödül oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? 23 Mart Survivor kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor İletişim oyununun kazananı ünlüler takımı olmuştur. İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı sevdikleriyle iletişime geçmişlerdir.