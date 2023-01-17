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Survivor bu akşam eleme var mı, eleme bugün mü? Survivor 2023 bu akşam elemesi olacak mı?

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Survivor bu akşam eleme var mı, eleme bugün mü? Survivor 2023 bu akşam elemesi olacak mı?

Survivor 2023 yeni bölümüyle devam ediyor. Survivor'da bu akşam eleme olacak mı merak edildi. Peki, Survivor bu akşam eleme var mı, eleme bugün mü? Survivor 2023 bu akşam elemesi olacak mı? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor bu akşam eleme var mı, eleme bugün mü? Survivor 2023 bu akşam elemesi olacak mı?

Survivor'da ilk haftanın eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Seçkin

2. eleme adayı : Berdan

3. eleme adayı : Ümit

4. eleme adayı : Kürşat

Evet Survivor'da bu akşam eleme yapılacak.

Henüz elenen kişi belli olmadı. Bu akşam canlı yayında açıklanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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