Survivor bu akşam eleme var mı, eleme bugün mü? Survivor 2023 bu akşam elemesi olacak mı?

Survivor 2023 yeni bölümüyle devam ediyor. Survivor'da bu akşam eleme olacak mı merak edildi. Peki, Survivor bu akşam eleme var mı, eleme bugün mü? Survivor 2023 bu akşam elemesi olacak mı? İşte ayrıntılar...