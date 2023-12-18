Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Bozok kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Bozok kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Bozok de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Bozok kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Bozok kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR BOZOK KİMDİR?

5 Ocak 1974 İstanbul doğumlu olan Survivor Bozok (Bozok Gören), eski bir manken olup boyu 1.95 cm ve kilosu da boyu ile 90- 95 kg civarındadır. Aslen Ankaralı'dır. Eğitimini Ankara ,İstanbul ve Amerikada yapan Survivor Bozok, profesyonel su altı dalgıcıdır. Survivor Bozok 12 sene yaşadığı Amerika'da Manhattan'da 9 yıl restoran ve bar işletmiştir. Mankenlik yaptıgı dönem Çağla Şıkel gibi ünlü mankenlerle sevgili olan Survivor Bozok şimdi Amerikalı eşi Amy ile 1 yıldır evli ve yaşamını sürdürdüğü Çeşme'de bir restaurant işletiyor..

Survivor Bozok, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler ­ Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır.