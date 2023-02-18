Ekranların sevilen programı Survivor bitti mi? Sorusu, programın bir süredir ekranlara gelmemesi nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bir süredir yayınlanmayan Survivor bitti mi? Survivor yarışması devam ediyor mu, ne zaman yayınlanacak? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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İzleyiciler bir süredir Survivor bitti mi? Survivor yarışması devam ediyor mu, ne zaman yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Yaşanan yıkım nedeniyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Peki, Survivor bitti mi? Survivor yarışması devam ediyor mu, ne zaman yayınlanacak? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

SURVİVOR BİTTİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Dizi ve programların ne zaman yayınlanmaya başlayacağı hakkında henüz belirli bir tarih bulunmuyor. Bu nedenle Survivor yarışmasının devam edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmamakta.

SURVİVOR YARIŞMASI DEVAM EDİYOR MU?

Henüz deprem nedeniyle arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Bu nedenle konuya ilişkin olarak herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yapılacak olan açıklamalar ve sıcak gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle saat 20.00'da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana gelmişti. Meydana gelen depremlerin ardından TV8'in yayın akışında NTV ortak yayınıyla Deprem Özel programı yayınlanacağı için bu akşam Survivor yayınlanmayacaktır.