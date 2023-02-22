Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Survivor yarışması bitecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor bitti mi? Survivor ne oldu? Survivor çekimlere neden ara verildi? Survivor ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından Survivor yarışmasının akıbeti merak konusu oldu. Peki, Survivor bitti mi? Survivor ne oldu? Survivor çekimlere neden ara verildi? Survivor ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİLER!

İki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ekrana gelen yarışmanın sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.

SURVİVOR BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremi yarışmacılara anlattı. Ilıcalı'nın açıklamasının ardından, Survivor'da yarışmacılara iletişim özgürlüğü ve çekimlere ara verildiği açıklandı.