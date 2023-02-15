Survivor 2023 TV8 yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar Survivor 2023 bitti mi, devam etmeyecek mi, bu sezon tamamen bitti mi, program erken mi bitecek? merak etti. Peki, Survivor bitti mi, devam etmeyecek mi, final mi yaptı 2023? Survivor bu sene devam etmeyecek mi, tekrar başlayacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

Bugün Survivor var mı yok mu neden yok merak ediliyor. Maraş depreminin ardından birçok dizi ve program ekranlara gelmemişti. Peki, Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor 2023 saat kaçta, yok mu? Bu akşam Survivor olmayacak mı? Survivor bitti mi, devam etmeyecek mi, final mi yaptı 2023? Survivor bu sene devam etmeyecek mi, tekrar başlayacak mı, ne zaman? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BİTTİ Mİ, YAYINLANMAYACAK MI?

Televizyonlarda diziler ve yarışma programları deprem nedeniyle yayınlanmayacak. Aynı şekilde Survivor 2023, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yayınlanmayacaktır.

SURVİVOR BUGÜN YOK MU?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından birçok dizi ve programın yeni bölümlerinin yayınlanması iptal edilmişti. Aynı şekilde Survivor da bu akşam ekranlarda olmayacak. Survivor'ın haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu akşam TV8'de "Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayın" programı olacak.

SURVİVOR 2023 FİNAL Mİ YAPTI, DEVAM ETMEYECEK Mİ?

Survivor 2023 final mi yapacak bu sezon tamamen bitirilecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde Survivor'daki yarışmacıların Türkiye'ye dönüp dönmediği hakkında bir bilgi bulunmuyor.