Survivor bitecek mi? Bu yıl Adem'in son Survivor'ı mı? Adem daha Survivor'a gelmeyecek mi? 2022 Survivor son Survivor mı olacak, son Survivor ne zaman

Bu yıl Adem için son Survivor mı olacak? Adem daha Survivor'a gelmeyecek mi? Adem neden Survivor'a daha katılmayacak? İşte detaylar...

SURVİVOR BİTECEK Mİ?

Hayır sadece Adem için son Survivor olacak. Adem yaşının ilerlemesinden dolayı bu yıl son Survivor'ı olacağını belirtti.

BU YIL ADEM İÇİN SON SURVİVOR MU?

Evet, Adem yarı final canlı yayınında yaşının ilerlemesinden dolayı bu yılki Survivor ile Survivor macerasına son noktayı koyacağını söyledi. Bu yıl kupayı almak istediğini belirtti.

SURVİVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı Türk boksördür. Aynı zamanda, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan Kafkasya'dan gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir.Karapapak Türklerinden olduğu biliniyor.

Bununla birlikte, Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.