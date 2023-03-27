Survivor'da geçtiğimiz akşam birleşme partisi gerçekleşti. Survivor birleşme partisinin kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor birleşme partisini kim kazandı? 2023 Survivor şarkı yarışmasını hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl büyük bir merakla beklenen partide eğlenceli anlar yaşanırken yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Survivor birleşme partisinin kazananı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor şarkı yarışmasını kimin kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor birleşme partisini kim kazandı? 2023 Survivor şarkı yarışmasını hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDEEĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI



Gönüllüler takımından Nefise ise Aleyna Tilki'nin "Sen Olsan Bari" isimli şarkısını söyledi. Dansıyla dikkat çeken Nefise, performansının beğenilmeyerek 2 puan aldığını öğrendiği anlar herkesi gülümsetti.