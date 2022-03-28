Acun Ilıcalı, haftalardır beklenen Birleşme Partisi'nin detaylarını ada konseyinde açıkladı. Eğlenceli anların ekranlara geleceği Birleşme Partisi'nden sonra ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel olarak şampiyonluk yarışına girecek. Survivor Birleşme partisinde kim konser verecek? işte detaylar…

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE KİM KONSER VERECEK?

Acun Ilıcalı'dan Birleşme Partisi ile ilgili önemli açıklama geldi. Takımların karışıp karışmayacağını seyirciye sorarak belirleyeceklerini belirten Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında Birleşme Partisi'nin 28 Mart Pazartesi günü olacağını söyledi.

Şarkıcı Edis, Survivor Birleşme partisinde konser verecek.

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