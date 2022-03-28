Survivor birleşme partisinde şarkı yarışması devam ediyor. 21 yarışmacıdan hangi isim birinci, ikinci ve üçüncü oldu merak ediliyor. Peki, Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor 2022 28 Mart Birleşme Partisindeki şarkı yarışması birincisi kim oldu? Atakan'ın performansı nasıl? Barış'ın puanı kaç? Adem'in puanı kaç? Batuhan'ın puanı kaç? En yüksek puanı kim aldı?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ KİM, PUANLAR NASIL?

Survivor 2022 birleşme partisinde şarkı yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda ilk 2 sırada Berkan ve Adem yer alıyor.

10 üzerinden puanlar şu şekilde:

Gizem'in puanı : 9,61

Seda'nın puanı : 9,42

Berkan'ın puanı : 8,90

Adem'in puanı : 8,80

Nisa'nın puanı : 8,65

Şuanda 1. sırada 9,61 puanla Ünlüler takımından Gizem yer alıyor.

2. sırada 9,42 puanla Seda yer alıyor.

ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Kazanan isim henüz açıklanmadı. Şuanda ilk 2 sırada Berkan ve Adem yer alıyor. 21 kişi şarkı söyledikten sonra final yapılacak. Final bölümünde en yüksek puanı alan kişi şampiyon olacak.

Şuanda ilk sırada 9,61 puan ile Gizem yer alıyor.

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