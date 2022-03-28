Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor birleşme partisi saat kaçta? Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor şarkı yarışması ne zaman, kim kazandı?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2022 All Star birleşme partisi bugün 28 Mart Pazartesi TV8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ SAAT KAÇTA?

Survivor birleşme partisi bugün yayınlanacak. Birleşme partisinin saat 21:00 'da başlayacağı tahmin ediliyor. Yayın akışında ise Survivor All Star'ın saat 20:00 'da başlayacağı bilgisi yer alıyor.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KİM KATILACAK?

Survivor birleşme partisinde ünlü şarkıcı Edis yer alacak.

Yarışmacılar

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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