Acun Ilıcalı, haftalardır beklenen Birleşme Partisi'nin detaylarını ada konseyinde açıkladı. Eğlenceli anların ekranlara geleceği Birleşme Partisi'nden sonra ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel olarak şampiyonluk yarışına girecek. Survivor Birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? Survivor Birleşme partisi bugün mü?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Acun Ilıcalı'dan Birleşme Partisi ile ilgili önemli açıklama geldi. Takımların karışıp karışmayacağını seyirciye sorarak belirleyeceklerini belirten Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında Birleşme Partisi'nin 28 Mart Pazartesi günü olacağını söyledi.

Survivor Birleşme Partisi'nde Edis konser verecek.

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