Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisi tarihi belli oldu! Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama geldi

Survivor All Star birleşme partisi ne zaman olacağı ve kimlerin birleşme partisine gitme hakkı kazandığı soruları gündeme geliyor. Survivor birleşme partisi hangi gün olacağı ve bu sene birleşme partisinde neler olacağına yönelik Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisi tarihi belli oldu! Survivor birleşme partisi ne zaman olacağını belli mi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

2022 Survivor All Star birleşme partisi ne zaman olacağı belli oldu. 22 yarışmacının dahil olacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." ifadelerine yer verdi.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA!

Survivor birleşme partisine belli yarışmacının katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı devamında sürpriz bir açıklamada bulundu. 2022 Survivor All Star birleşme partisine ünlü sanatçı Edis'in sahne alacağını açıkladı. Bununla beraber, bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğinin müjdesini verdi.

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