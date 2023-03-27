Survivor birleşme partisi İZLE! Survivor son bölüm ne oldu? Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı?
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Survivor'da geçtiğimiz akşam birleşme partisi gerçekleşti. Survivor birleşme partisinde yaşananlar merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte detaylar...
Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.
Gönüllüler takımından Nefise ise Aleyna Tilki'nin "Sen Olsan Bari" isimli şarkısını söyledi. Dansıyla dikkat çeken Nefise, performansının beğenilmeyerek 2 puan aldığını öğrendiği anlar herkesi gülümsetti.