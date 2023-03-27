Survivor birleşme partisi İZLE! Survivor son bölüm ne oldu? Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl büyük bir merakla beklenen partide eğlenceli anlar yaşanırken yarışmacılar şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Survivor birleşme partisinin kazananı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Survivor şarkı yarışmasını kimin kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? Detaylar haberimizde...