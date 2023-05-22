Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Kürşat olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 22 Mayıs Pazartesi 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın 1. birinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 22 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Aziz

- Cansu

- Nefise

- Yusuf

- Ertuğ

- Özgür

- Osman Can

- Asena

22 MAYIS SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

En iyi süreyi Osman Can yaptı. Şimdi eşleşmeler oluşturuluyor.

Eşleşmeler şu şekilde:

Yusuf vs Özgür : 1-2 Özgür kazandı.

Özgür yarı finale yükseldi.

Nefise vs Aziz : 2-0 Nefise kazandı

Nefise yarı finale yükseldi.

Osman Can vs Ertuğ : 2-1

Osman Can yarı finale yükseldi.

Cansu vs Asena : 2-0 Cansu kazandı.

Cansu yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen isimler:

Cansu

Özgür

Osman Can

Nefise

Yarı finalde 3 olan kazanacak ve finale yükselecek.

İlk finalist Özgür oluyor.

FİNAL : -

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : -

22 MAYIS SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek. Buna ek olarak yarışmanın ödülü Nogger dondurma olacak. Kazanan takım dondurma kazanacak. Ayrıca kazanan takım harika yemek yiyecek.