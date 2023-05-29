Survivor 3. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 29 Mayıs Pazartesi 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Aziz olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 29 Mayıs Pazartesi 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın 3. üçüncü bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 29 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 SON 7'YE KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Cansu

- Nefise

- Yusuf

- Ertuğ

- Özgür

- Osman Can

- Asena

29 MAYIS SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapanlar en kötü süreyi yapanlarla eşleşecek. Toplam 7 yarışmacı olduğu için en iyi süreyi yapan 1. kişi doğrudan bir üst tura çıkacak. Yani 2. ile 7., 3. ile 6. ve 4. ile 5. eşleşecek. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Ertuğ 2.07 yaptı. Sıralama oyunları devam ediyor. En iyi süreyi yapan ilk turu bay geçecek ve bir üst tura yükselecek.

Osman Can 1.38 yaptı. Cansu 2.33 yaptı.

Şuana kadar Yusuf 1.29 ile en iyi süreyi yaptı. Sıralama oyunu devam ediyor.

Asena 2.35 yaptı.

Nefise 1.28 yaptı ve sıralama turlarının 1. si oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Yusuf - Asena

Osman Can - Cansu

Ertuğ - Özgür

Yarı finale çıkan isimler: Henüz belli değil

FİNAL : -

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : -

Dokunulmazlığı kazanan kişi henüz belli olmadı.

29 MAYIS SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve seçtiği arkadaşları Nescafe Xpress kazanacak. Kazanan kişiler scuba diving yapacak ve ardından yemek yiyecek.