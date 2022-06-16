Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. birinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 16 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Ogeday

- Hikmet

- Nagihan

- Nisa

- Ayşe

- Berkan

16 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Nisa'nın süresi : 3 dakika 39 saniye

Ayşe'nin süresi : 2 dakika 44 saniye

Berkan'ın süresi : 2 dakika 47 saniye

Nagihan'ın süresi : 2 dakika 8 saniye

Batuhan'ın süresi : 1 dakika 51 saniye

Hikmet'in süresi : 2 dakika 16 saniye

16 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek.

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