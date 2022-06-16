Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? - Haberler

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Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

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Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Atakan olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ünlüler takımında mı Gönüllüler takımında mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 1. birinci bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 16 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

  • - Batuhan
  • - Adem
  • - Ogeday
  • - Hikmet
  • - Nagihan
  • - Nisa
  • - Ayşe
  • - Berkan

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Nisa'nın süresi : 3 dakika 39 saniye

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Ayşe'nin süresi : 2 dakika 44 saniye

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Berkan'ın süresi : 2 dakika 47 saniye

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Nagihan'ın süresi : 2 dakika 8 saniye

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Batuhan'ın süresi : 1 dakika 51 saniye

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ki hangi takımdan? 16 Haziran Perşembe 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı?

Hikmet'in süresi : 2 dakika 16 saniye

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek.

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