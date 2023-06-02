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Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu?

Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu?

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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Sor bakalım ve Bil bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023'te finale sayılı günler kala elenen isim Asena olduSurvivor 2023'te finale sayılı günler kala elenen isim Asena oldu

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Sor Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Sor Bakalım'ı kim kazandı? Bugünkü Bil Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'te bugün 2 Haziran Cuma günü bireysel dokunulmazlığın ardından Bil Bakalım ve Sor Bakalım oynanıyor.

Survivor'da bugün Bil bakalım oyunu oynanıyor. Bil Bakalım'da ve Sor Bakalım'da 5 olan kazanacak.

Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu?

Bil Bakalım'da Mavi takım 1-0 önde.

Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu?

Bil Bakalım'ı Mavi takım kazandı.

Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu?

Sor Bakalım'ı Kırmızı takım kazandı ve şimdi turlar arasında 1-1 eşitlik var.

  • BİL BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
  • SOR BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
  • ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazacağız.

Bugünkü ödül Çerezza atıştırmalıklar olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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