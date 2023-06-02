Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Sor bakalım ve Bil bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Bil Bakalım ve Sor Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 2 Haziran Survivor Bil ve Sor Bakalım ödülü ne oldu? İşte detaylar...