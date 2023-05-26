Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, hangi takım, ödül ne, kaç kaç bitti? 26 Mayıs Survivor Bil ve Anlat Bakalım ödülü ne oldu?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Anlat bakalım ve Bil bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 26 Mayıs Survivor Bil ve Anlat Bakalım ödülü ne oldu? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Bugünkü Bil Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 26 Mayıs Survivor Bil ve Anlat Bakalım ödülü ne oldu? İşte ayrıntılar...
Survivor 2023'te bugün 26 Mayıs Cuma günü ödül oyunu, Bil bakalım ve Anlat bakalım oyunları oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak.
Survivor'da bugün Bil bakalım oyunu oynanıyor. Bil Bakalım'da 10 olan kazanacak. Oyun şimdi başladı.
Bil Bakalım'da 1-0 Mavi takım önde.
Bil Bakalım'da 2-0 Mavi takım üstünlüğü var.
Skor şimdi 3-3 oldu.
Bil Bakalım'da skor 5-4 oldu.
Kırmızı takım 9-6 önde.
Bil Bakalım'ı 10-6 lık skorla Kırmızı takım kazandı. Şimdi sor bakalıma geçiliyor.
- BİL BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
- ANLAT BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : -
- ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -
Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazacağız.
Bugünkü ödül Nescafe Xpress içecekleri olacak. Anlat bakalım ve Bil bakalımı kazanan takım Nescafe içecek ve yanında pesto soslu sandviçler kazanacak.