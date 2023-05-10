Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde Anlat bakalım ve Bil bakalım gibi oyunlar oynanacak. Peki, Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 10 Mayıs Survivor Bil ve Anlat Bakalım ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Bugünkü Bil Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı, ödül ne, kaç kaç bitti? 10 Mayıs Survivor Bil ve Anlat Bakalım ödülü ne oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BUGÜN HANGİ OYUNLAR OYNANACAK?

Survivor 2023'te bugün 10 Mayıs Çarşamba günü ödül oyunu, Bil bakalım ve Anlat bakalım oyunları oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak.

SURVİVOR 2023 BİL BAKALIM'I KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bugün Bil bakalım oyunu oynanıyor. Bil Bakalım'da 10 olan kazanacak. Anlat Bakalım'da ise 3 olan kazanacak.

Bil Bakalım'da mavi takım 1-0 önde.

Kırmızı takım 2-1 önde.

ANLAT BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : -

- BİL BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazacağız.

SURVİVOR 2023 ANLAT BAKALIM VE BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bugünkü ödül Nescafe Xpress içecekleri olacak. Anlat bakalım ve Bil bakalımı kazanan takım Nescafe içecek ve yanında köfteli ekmek kazanacak.