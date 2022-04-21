Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 21 Nisan Perşembe Survivor 2022 Bil Bakalım ve Anlat Bakalım ödülleri nedir, hangi takım kazandı?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 21 Nisan Survivor 2022 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? Bil bakalım oyunu ödülü ne oldu? İşte bilgiler...

SURVİVOR 21 NİSAN BİL BAKALIM KİM KAZANDI? BİL BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şuanda Bil Bakalım oyunu oynanıyor. Şuanda Ünlüler 4-2 önde.

Ünlüler 5-2 öne geçti. Yarışma devam ediyor.

Yarışma devam ediyor.

Skor 5-3 oldu. Ünlüler önde.

BİL BAKALIM KAZANAN TAKIM : -

ANLAT BAKALIM KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Ödülü kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 21 NİSAN BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım 21 Nisan Perşembe ödülü...

Haberler.com - Gündem