Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 31 Mart Perşembe Survivor 2022 Bil Bakalım ve Anlat Bakalım ödülleri nedir, hangi takım kazandı?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 31 Mart Survivor 2022 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? Bil bakalım oyunu ödülü ne oldu? İşte bilgiler...

SURVİVOR BİL BAKALIM KİM KAZANDI? BİL BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şuanda Bil Bakalım oyunu oynanıyor. 2 olan ödülün sahibi olacak.

Bil Bakalım'da şuan 3-2 Ünlüler önde. Bil Bakalım ve Anlat Bakalım'ı kazanan takım ödülün sahibi olacak.

Bil Bakalım'da şuan 3-3 eşitlik var.

Ünlüler Bil Bakalım'da 7-3 önde.

Bil Bakalım'da Ünlüler 9-7 önde.

Bil Bakalım'ı Ünlüler kazandı. Şimdi Anlat Bakalım'a geçilecek.

Anlat Bakalım'da Gönüllüler 3-2 önde.

BİL BAKALIM KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ANLAT BAKALIM KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

SURVİVOR 31 MART BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım 31 Mart Perşembe ödülü Türk kahvesi oldu. Kazanan takım Türk kahvesi ve kurabiye kazanacak.

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