Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı, ödül ne? 20 Haziran Pazartesi Survivor All Star Bil Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? 20 Haziran Survivor 2022 Bil Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? Bil bakalım oyunu ödülü ne oldu? İşte bilgiler...

SURVİVOR BİL BAKALIM KİM KAZANDI? BİL BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bil Bakalım oyunu tüm hızıyla devam ediyor.

Hikmet bir üst tura çıktı

Ayşe vs Batuhan : Batuhan kazanıyor

Batuhan kazanıyor Nisa vs Adem : Nisa kazanıyor

Nisa kazanıyor Nagihan vs Berkan : Berkan kazanıyor

Yarı final eşleşmeleri:

Berkan vs Hikmet : Hikmet finale çıkıyor.

Hikmet finale çıkıyor. Batuhan vs Nisa : Nisa finale çıkıyor.

Finalde kazanan isim Hikmet oluyor.

SURVİVOR 20 HAZİRAN PAZARTESİ BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Bil Bakalım ödülü Nescafe Express oldu.

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