Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı, ödül ne? 2 Haziran Survivor All Star Bil Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? - Haberler

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? 2 Haziran Survivor 2022 Bil Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? Bil bakalım oyunu ödülü ne oldu? İşte bilgiler...

SURVİVOR BİL BAKALIM KİM KAZANDI? BİL BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bil Bakalım oyunu tüm hızıyla devam ediyor.

Bil Bakalım oyununda Gönüllüler 4-3 önde.

Gönüllüler 5-3 kazandı. Ödül Gönüllüler'in oldu.

SURVİVOR 2 HAZİRAN PERŞEMBE BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Oyunu kazanan takım mobilya hediye çeki ve pasta kazanacak.

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