Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Bil Bakalım kim kazandı, hangi takım? 24 Mart Survivor 2022 Bil Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Bil Bakalım ödülünü kim kazandı? Bil Bakalım kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BİL BAKALIM KAÇ KAÇ, KİM KAZANDI?

Survivor Bil Bakalım'da 10 olan kazanacak. Şuanda skor 9-9 oldu.

Gönüllüler 10-9 kazandı. Şimdi sıra Anlat Bakalım'a geçecek. Anlat Bakalım'ı Gönüllüler kazanırsa ödülün sahibi olacak.

BİL BAKALIM KAZANANI : GÖNÜLLÜLER (10-9)

SURVİVOR BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Survivor Bil Bakalım 24 Mart Perşembe ödülü çikolata oldu. Kazanan takım çikolata kazanacak.

Haberler.com - Gündem