Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 23 Mayıs Salı Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde ödül oyunu ve Bil bakalım oyunu oynanacak. Peki, Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 23 Mayıs Salı Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının olmadığı günler ödül oyunları, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları oynanıyor. Peki bugünkü Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 23 Mayıs Salı Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...
Survivor 2023'te bugün 23 Mayıs Salı günü ödül oyunu ve Anlat bakalım oyunları oynanacak. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak.
Survivor'da bugün Bil bakalım oyunu oynanıyor.
Mavi takım 1-0 önde.
1-1 eşitlik var.
Mavi takım 3-2 önde.
Mavi takım 6-3 önde.
Skor şimdi 9-8 oldu. Bil Bakalım'ı mavi takım kazandı.
Sor Bakalım'ı Kırmızı takım kazandı.
Şimdi son oyuna geçiliyor.
- BİL BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : Mavi takım
- SOR BAKALIM'I KAZANAN TAKIM : Kırmızı takım
- ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -
Kazanan takım henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazacağız.
Bugünkü ödül Doritos cips oluyor.