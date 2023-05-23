Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 23 Mayıs Salı Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde ödül oyunu ve Bil bakalım oyunu oynanacak. Peki, Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 23 Mayıs Salı Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? İşte detaylar...