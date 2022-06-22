Survivor Berkan nerede, yok mu, neden yok? Berkan yarışmada neden yok, elendi mi? Berkan Karabulut Survivor 2022'de kaçıncı oldu?

Berkan Karabulut sakatlandı mı? Berkan yarışta neden yok? Dokunulmazlık oyununda Berkan niye yok? Berkan rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Ödül oyununda Berkan neden oynamıyor? Berkan Karabulut elendi mi? Survivor Berkan elendi mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR BERKAN NEREDE, NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Survivor'da Gönüllüler takımında Berkan elendiği için bugünkü oyunda yer almadı. Berkan son yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim olmuştu.

BERKAN ELENDİ Mİ?

Evet, en son yapılan eleme konseyinde Berkan en az oyu alarak adaya veda etmişti.

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan yarışmacı, 10 farklı okulda okudu. Survivor Berkan, basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa, o okula gitmiş. Çok sayıda okulda okuması nedeniyle her sene farklı sınıf arkadaşları edinmiş.

Kişisel eğitimciliğinin yanı sıra plates hocalığı da yapmaktadır. Fit 2 Move isimli işletmenin de yöneticisi konumunda olan Karabulut, vücut geliştirme alanında kendisini uzmanlaştırmayı sürdürmektedir.

Yükseköğretim eğitimini Bilecik Üniversitesi'nde tamamlayan spor hocası, 2018 yılında Survivor yarışmasında yarışarak ün kazanmıştır. Çok sayıda ünlü ile de spor salonunda beraber çalışan Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil olmuş.

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