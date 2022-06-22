Survivor Berkan elendi mi? Survivor 2022 Berkan Karabulut elendi mi, neden elendi? Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan kaç yaşında, nereli?

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Berkan Karabulut elendi mi? Survivor 2022 Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berkan Karabulut neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BERKAN ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Berkan Karabulut adaya veda eden isim oldu. Berkan; Hikmet, Nagihan ve Nisa'dan daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan yarışmacı, 10 farklı okulda okudu. Survivor Berkan, basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa, o okula gitmiş. Çok sayıda okulda okuması nedeniyle her sene farklı sınıf arkadaşları edinmiş.

Kişisel eğitimciliğinin yanı sıra plates hocalığı da yapmaktadır. Fit 2 Move isimli işletmenin de yöneticisi konumunda olan Karabulut, vücut geliştirme alanında kendisini uzmanlaştırmayı sürdürmektedir.

Yükseköğretim eğitimini Bilecik Üniversitesi'nde tamamlayan spor hocası, 2018 yılında Survivor yarışmasında yarışarak ün kazanmıştır. Çok sayıda ünlü ile de spor salonunda beraber çalışan Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil olmuş.

Haberler.com - Gündem