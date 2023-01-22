Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılardan Berdan Mardin'in neden yer almadığı araştırılıyor. Peki, Survivor Berdan Mardini neden yok? Berdan Mardini elendi mi, neden yarışmıyor? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yeni bölümü sonrasında Berdan Mardini neden yok? sorusu araştırılıyor. Berdan Mardini neden yarışmadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Berdan Mardini neden yok? Berdan Mardini elendi mi, neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.

BERDAN MARDİNİ NEDEN YOK?

Berdan Mardini yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer almamaktadır. Ödül oyunu sırasında tansiyonu düşen Berdan Mardini sağlık ekipleri tarafından götürülmüştür. Ünlü şarkıcının oyuna devam edemeyeceği duyurulmuştur.