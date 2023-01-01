Survivor ünlüler kadrosunun yer aldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini'nin hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Berdan Mardini merak edilen isimler arasında yer alıyor.Peki, Survivor Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini İnstagram hesabı! Berdan Mardini evli mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.