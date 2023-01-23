TV8'in sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Yarışmalarda Berdan Mardini'yi göremeyen izleyiciler, "Berdan Mardini elendi mi?" sorusunu araştırıyor. Peki, Berdan Mardini neden elendi? Survivor Berdan Mardini elendi mi? Berdan Mardini Survivor'a neden veda etti? İşte detaylar...

Survivor'da Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmaya veda etti! İşte sebepleri

Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü devam ediyor. Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı. Berdan Mardini'yi yarışmada göremeyen izleyiciler, Berdan Mardini neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor Berdan Mardini elendi mi? Berdan Mardini neden elendi? Berdan Mardini Survivor'a neden veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BERDAN MARDİNİ ELENDİ Mİ?

Bir süredir oyunlarda neden yer almadığı merak konusu olan Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.