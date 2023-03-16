Survivor 2023'te bugün iletişim ödülü oynanıyor. Bugün Gönüllüler takımında erkeklerde Batuhan'ın olmayışı dikkat çekti. Peki, Survivor Batuhan yok mu, neden yok, neden yarışmıyor? 16 Mart Survivor 2023 Batuhan Gönüllüler takımında niye yok, sakatlandı mı? İşte detaylar...

Survivor'da bugünkü iletişim oyununda Batuhan neden yok, rahatsızlandı mı? Survivor Batuhan yok mu, neden yok, neden yarışmıyor? Ayrıntılar sizlerle...

SURVİVOR 2023 BATUHAN BUGÜNKÜ OYUNDA NEDEN YOK?

Survivor 16 Mart 2023 bugünkü iletişim oyununda Gönüllüler takımındaki Batuhan Yeşilturna yarışmada yer almadı. Konu hakkında Murat Ceylan, Batuhan'ın rahatsızlığından dolayı bugünkü oyunda yer almayacağını belirtti.

SURVİVOR BATUHAN YEŞİLTURNA KİMDİR?

Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Batuhan Yeşilturna 27 yaşında ve İzmir doğumludur. Batuhan Yeşilturna, Ege Üniversitesi BESYO mezunudur. Uzun süre sporla ilgilendi. Şuanda antrenörlük yapan Batuhan Yeşilturna Survivor 2023'e yedeklerden katıldı. Batuhan Yeşilturna, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Batuhan Yeşilturna'nın İnstagram'da 3700 takipçisi bulunmaktadır.