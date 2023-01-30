TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Batuhan Yeşilturna kimdir? Survivor Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Özgür Tetik İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımın yer alan Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. Batuhan Yeşilturna'nın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan Yeşilturna kimdir? Batuhan Yeşilturna İnstagram hesabı! Survivor Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

BATUHAN YEŞİLTURNA KİMDİR?

Batuhan Yeşilturna, yedek kadrodan yarışmaya dahil olmuştur. İzmir'de dünyaya gelen Batuhan Yeşilturna 27 yaşında Ege Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olmuştur. 27 yaşındaki Yeşilturna, profosyonel olarak oynadığı basketbola yaşadığı sakatlık sebebiyle ara vermiştir.

SURVİVOR BATUHAN İNSTAGRA HESABI!

Survivor'un yeni yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Yeşilturna, İnstagram'da @batuhanyesilturna kullanıcı adıyla 3,539 bin takipçisi bulunmaktadır.