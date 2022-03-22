Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve şu sıralar Survivor All Star 2022 yarışmasında ter döken Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi. Survivor Batuhan ve Yağmur Banda sevgili mi?

SURVİVOR BATUHAN VE YAĞMUR BANDA SEVGİLİ Mİ?

Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi. Karacakaya ve Banda'nın bu aşk iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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