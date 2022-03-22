Survivor Batuhan ve Yağmur Banda sevgili mi?
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Survivor Batuhan ve Yağmur Banda sevgili mi?
Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve şu sıralar Survivor All Star 2022 yarışmasında ter döken Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi. Survivor Batuhan ve Yağmur Banda sevgili mi?
SURVİVOR BATUHAN VE YAĞMUR BANDA SEVGİLİ Mİ?
Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi. Karacakaya ve Banda'nın bu aşk iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
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