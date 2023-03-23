Survivor'da bugün takımlar iletişim oyunu için yarıştı. İletişim oyununun ardından yarışmacılardan Batuhan merak konusu oldu. Peki, Survivor Batuhan ne oldu? 2023 Survivor Batuhan neden yok, elendi mi? Batuhan Yeşilturna neden yarışmıyor? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. İletişim oyununun ardından yaşanan yarışmacılardan Batuhan konusu oldu. Batuhan'ın yarışmadaki akıbeti araştırılmakta. Peki, Survivor Batuhan ne oldu? 2023 Survivor Batuhan neden yok, elendi mi? Batuhan Yeşilturna neden yarışmıyor?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR BATUHAN NE OLDU?

Survivor yarışmacılarından Batuhan merak konusu oldu. Sunucu Murat Ceylan, Batuhan Yeşilturna'nın Survivor 2023'e devam edemeyeceğini açıklamıştır.