Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2023 Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı, hangi takımda?

Survivor 2023'teki yeni yarışmacılardan olan Batuhan Yeşilturna'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2023 Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı? İşte detaylar...