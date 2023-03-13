Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2023 Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı, hangi takımda?
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Survivor 2023'teki yeni yarışmacılardan olan Batuhan Yeşilturna'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2023 Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı? İşte detaylar...
Survivor 2023 Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gönüllüler takımında yer alan yeni yedek yarışmacı Batuhan Yeşilturna kimdir? Batuhan Yeşilturna evli mi, sevgilisi var mı? Batuhan Yeşilturna aslen nereli? Batuhan Yeşilturna nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte bilgiler...
SURVİVOR BATUHAN YEŞİLTURNA KİMDİR?
Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Batuhan Yeşilturna 27 yaşında ve İzmir doğumludur. Batuhan Yeşilturna, Ege Üniversitesi BESYO mezunudur. Uzun süre sporla ilgilendi. Şuanda antrenörlük yapan Batuhan Yeşilturna Survivor 2023'e yedeklerden katıldı.
Batuhan Yeşilturna, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Batuhan Yeşilturna'nın İnstagram'da 3700 takipçisi bulunmaktadır.