Batuhan yok mu, niye yok? Batuhan finale neden gelmedi? Survivor Batuhan finalde neden yok, gelmedi mi? 30 Haziran Survivor İstanbul büyük final canlı yayınına Batuhan katılmadı mı, neden? Ayrıntılar sizlerle...

SURVİVOR BATUHAN ELENDİ Mİ, KAÇINCI OLDU?

Survivor 2022'de Batuhan yarışmayı 3. tamamladı. Finalist olan isimler Nisa ve Adem oldu.

SURVİVOR BATUHAN FİNALDE NEDEN YOK?

Survivor All Star 2022 İstanbul büyük finalinde Batuhan yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler tarafından merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat Batuhan'ın finalde yer almaması büyük dikkat çekti.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.