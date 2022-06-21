Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor Batuhan elendi mi? Survivor 2022 All Star Batuhan elendi mi, neden yarışmıyor, neden oyunda yok? Batuhan yarı finalde elendi mi? Batuhan finalde elendi mi? Batuhan bir üst tura çıkamadı mı?

SURVİVOR BATUHAN ELENDİ Mİ?

Survivor'da Batuhan elenmedi yarışmaya devam ediyor. Fakat bugünkü dokunulmazlık oyununda Batuhan ilk turda Berkan'a yenilmişti ve bir üst tura çıkamadan 2. dokunulmazlık oyununda elenmişti. Bundan dolayı izleyiciler Batuhan neden oynamıyor merak etmişti.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİ VE FİLMLERİ

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)

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