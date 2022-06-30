Survivor Batuhan elendi mi, kaçıncı oldu? Survivor 2022 Batuhan Karacakaya elendi mi, neden elendi? Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Batuhan Karacakaya elendi mi? Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Batuhan Karacakaya neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BATUHAN ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Batuhan Karacakaya adaya veda eden isim oldu. Batuhan, Nisa'dan daha az oy alarak yarışmaya veda etti ve 2022 Survivor 3. sü oldu.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.