Survivor basketbol challenge kim kazandı, ödül ne? 24 Haziran Survivor 2022 All Star challenge oyununu kim aldı, ödülü kim kazandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Acun Ilıcalı ile birlikte yarışmacılar basketbol challenge oynayacak. Peki, Survivor basketbol challenge kim kazandı, ödül ne? 24 Haziran Survivor 2022 All Star challenge oyununu kim aldı, ödülü kim kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor basketbol challenge kim kazandı, ödül ne? 24 Haziran Survivor 2022 All Star challenge oyununu kim aldı, ödülü kim kazandı?
SURVİVOR CHALLENGE KİM KAZANDI?
24 Haziran 2022 Survivor basketbol challenge devam ediyor. Sonuçları zamanla ekleyeceğiz. 4 başarılı atış yapan turu geçecek.
İlk tur:
- Hikmet : 10'da 7 yaptı
- Batuhan : 10'da 3 yaptı
- Nisa : 10'da 4 yaptı
- Ayşe : 4 atış yaptı ve bir üst tura çıktı
- Adem : 4 atış yaptı ve bir üst tura çıktı
- Acun Ilıcalı : 4 atış yaptı ve bir üst tura çıktı
İlk turda elenen isim : Batuhan
İkinci turda elenen isim : Nagihan
Üçüncü turda elenen isim : Nisa
Dördüncü turda elenen isim : Hikmet
Beşinci turda elenen isim : Acun Ilıcalı
FİNAL : ADEM vs AYŞE
Kazanan isim : Adem
Challenge kazanan isim Adem oluyor. Adem ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR CHALLENGE ÖDÜLÜNÜ NEDİR?
Ödül Nescafe Express'ten geliyor. Kazanan yarışmacı 3 gün Türkiye'de güzel bir otele konuk olacak.
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