Survivor yarışmacıları arasında yer alan Barış Telli araştırılan konular arasında yer alıyor. Barış Telli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Barış Telli kimdir, kaç yaşında? 2023 Survivor Barış evli mi, eşi kim? Barış Telli İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yer alan Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor ünlüler takımında yer alan Barış Telli adından söz ettiriyor. İzleyiciler tarafından Barış Telli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Barış Telli kimdir, kaç yaşında? 2023 Survivor Barış evli mi, eşi kim? Barış Telli İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyenBarış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

SURVİVOR BARIŞ BACAĞINI NASIL KAYBETTİ?

Barış Telli, 1993 senesinde 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetmiştir.