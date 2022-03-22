Survivor 2022 Barış kimdir? Survivor Barış evli mi? Survivor Barış'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında? Survivor Barış kimdir? Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Barış sevgilisi var mı, evli mi? Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVİVOR BARIŞ SEVGİLİSİ VAR MI?

Barış Murat Yağcı'nın daha önce Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı biliniyordu. Şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir.

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

Çok beğenilen oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, Twitter hesabını barismrtyagci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

Haberler.com - Gündem