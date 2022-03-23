Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı sakatlık geçiriyor. İzleyiciler sakatlığın ardından, Survivor Barış sakatlandı mı? Barış'a ne oldu? Survivor Barış Murat Yağcı iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? merak etti. İşte bilgiler...

SURVİVOR BARIŞ SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 23 Mart Çarşamba 2022 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümde oyunda Barış Murat Yağcı sakatlık geçiriyor. Merve ile birlikte Gönüllüler takımına karşı parkurda yarışyan Barış bir engeli geçtikten sonra yere düşüyor ve dizini tutuyor. Barış'ın sakatlandığını gören arkadaşları yardıma koşuyor. Barış sakatlandı mı, sakatlığı ciddi mi henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Survivor 2022 bugünkü yeni bölümde Barış iyileşecek mi, sakatlığı devam edecek mi öğreneceğiz.

SURVİVOR 2022 BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

Çok beğenilen oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, Twitter hesabını barismrtyagci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

Haberler.com - Gündem