Survivor Barış nerede, neden yok? Survivor 2022 Barış sakatlandı mı, neden dokunulmazlık oyununda oynamıyor? Barış ne zaman yarışacak?

Barış sakatlandı mı? Barış yarışta neden yok? Dokunulmazlık oyununda Barış niye yok? Barış rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR BARIŞ NEREDE, NEDEN YOK?

Survivor All Star 23 Mart Dokunulmazlık oyununda Barış rahatsızlığından dolayı yarışta yer almadı. Barış bugünkü oyunda Ünlüler takımında bulunmuyor. Barış bugünkü yarışta Merve ile birlikte yarışırken parkurda düşüp dizinden sakatlanıyor. Şuanda doktor kontrolü altında bulunan Barış oyunda yer almayacak.

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

Çok beğenilen oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, Twitter hesabını barismrtyagci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

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