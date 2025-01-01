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Survivor Barış ne kadar kazanıyor? Barış Murat Yağcı Survivor'dan ne kadar para alıyor?

Survivor Barış ne kadar kazanıyor? Barış Murat Yağcı Survivor'dan ne kadar para alıyor?
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Ekranların popüler yarışma programı Survivor 2025'in ünlüler ve gönüllüler kadrosu izleyiciye sunuldu. Yeni bölümlerle birlikte yarışmacıların kazançları da gündeme geldi. Yarışmacıların ne kadar kazanç elde ettikleri izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Barış Murat Yağcı Survivor'dan e kadar para alıyor?

Ekranların popüler yarışma programı Survivor 2025'in yeni bölümleri yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler kadrosu izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan yeni bölümlerle birlikte, yarışmacıların ne kadar kazanç elde ettikleri de izleyicilerin ilgisini çekti. Survivor Barış ne kadar kazanıyor? Barış Murat Yağcı Survivor'dan ne kadar para alıyor?

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

Survivor Barış ne kadar kazanıyor? Barış Murat Yağcı Survivor'dan ne kadar para alıyor?

NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

• İsmail Balaban 120 bin TL

• Serenay Aktaş 110 bin TL

• Barış Murat Yağcı 100 bin TL

• Sema Aydemir 110 bin TL

• Zeynep Alkan 85 bin TL

• Batuhan Karacakaya 105 bin TL

• Yağmur Banda 95 bin TL

• Ayşe Yüksel 90 bin TL

• Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

• Batuhan Gökgöz 80 bin TL

• Tuğba Yeni 75 bin TL

• Adilhan Numan 70 bin TL

• Dilşah Kurt 75 bin TL

• Mevlüt Koçak 75 bin TL

• Kübra Avcı 70 bin TL

• Göksu Küçükali 75 bin TL

• Kaan Kazgan 80 bin TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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