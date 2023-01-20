Survivor Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Barış Telli kimdir, evli mi, mesleği ne, nerede çalışıyor?

Survivor 2023'ün başarılı yarışmacılarından olan Barış Telli kimdir merak ediliyor. Peki, Survivor Barış Telli kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Barış Telli kimdir, kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu merak ediliyor. Peki, Survivor Barış Telli kimdir? Survivor 2023 Barış Telli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR BARIŞ TELLİ KİMDİR?

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyenBarış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.