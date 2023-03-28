Survivor, yeni sezonuyla TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yarışacak Barış Telli'nin hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Barış Telli merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Barış Telli evli mi? Survivor Barış İnstagram hesabı!

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyenBarış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tan