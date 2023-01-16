Survivor 2023'te Ünlüler takımında yer alan Barış mücadelesiyle büyük beğeni topladı. İzleyiciler Barış hakkında, Survivor Barış'ın ayağına ne oldu? Survivor Barış ayağında neden protez var? Barış'ın hastalığı nedir, kaza mı geçirdi? araştırması yapıyor. Peki, Barış'ın sakatlığı nedir? Barış ne zaman sakatlandı? Barış kaza mı yaptı? Barış hangi takımda oynuyor? Survivor Barış Telli ampute milli takımda mı? İşte detaylar...

Ampute Milli Takım Futbolcusu Barış Telli kimdir, hastalığı nedir merak ediliyor. Peki, Survivor Barış'ın ayağına ne oldu? Survivor Barış ayağında neden protez var? Barış Telli'nin hastalığı nedir, kaza mı geçirdi? Survivor Barış'ın ayağında ne var? Survivor Barış neden protez takıyor? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BARIŞ TELLİ KİMDİR?

24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyen Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kırmış ve Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur. 2005 yılında lisedeyken Karagücü Ampute Futbol Takımı hocası ile tanışmıştır.

2005'te ampute futbol kariyerine başlayan futbolcu, 2009 yılında 49 golle Ampute Futbol Süper Ligi'nde gol krallığı sevinci yaşamıştır. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndaki eğitim hayatı sırasında Paralimpik oyunlarına hazırlanmaya başlamış 2012 yılında ise özel koşu protezine kavuşmuştur. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. 2014 senesinde de yüksek atlamada Avrupa'da 2. olmuş gümüş madalyanın sahibi olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış, 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

SURVİVOR BARIŞ'IN AYAĞINA NE OLDU, NEDEN PROTEZ VAR?

Barış Telli, 1993 senesinde 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti. Kaza sonrasında spora ilgisini kaybetmeyen Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil bir çok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Survivor Barış Telli, 2009 senesinde tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu.

Barış Telli, Ampute Milli Takım Futbolcusudur.