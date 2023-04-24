Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılardan Barış neden yok sorusu araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından Barış Telli'nin neden olmadığı araştırılıyor. Peki, Survivor Barış elendi mi? Survivor Barış Telli neden yok? Survivor Barış Telli yok mu, neden yok? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor izleyicileri tarafından Barış Telli neden yok sorusu araştırılıyor. Barış Telli elendi mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Barış elendi mi? Survivor Barış Telli neden yok? Survivor Barış Telli yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.