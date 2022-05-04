Survivor Barış elendi mi? Survivor 2022 Barış Murat Yağcı elendi mi, neden yok? Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Barış Murat Yağcı elendi mi? Survivor 2022 Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Murat Yağcı neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Barış Murat Yağcı adaya veda eden isim oldu. Barış; Ayşe, Evrim ve Sude'den daha az oy alarak adaya veda etti.

Elenen isim : Barış

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

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